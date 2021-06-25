"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца

В Пентагоне также отрицают обстрел эсминца британских ВМС в Черном море. Заявление РФ по данному инциденту - это пример дезинформации.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

Он напомнил, что в Британии уже опровергнули ситуацию с обстрелом корабля Россией.

"Этого просто не было", - сказал Кирби, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Читайте также: Мы поддерживаем Великобританию и Украину в противодействии российской агрессии, - посольство США

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем