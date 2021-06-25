Новости

29 июня на Майдане Незалежности в Киеве стартует акция "Похороны микробизнеса" с требованием принять законопроекты по защите "упрощенки"

3 39820
29 июня на Майдане Незалежности в Киеве стартует акция "Похороны микробизнеса" с требованием принять законопроекты по защите "упрощенки"
Во вторник, 29 июня, в центре Киева на Майдане Незалежности стартует акция "Похороны микробизнеса". Представители малого бизнеса будут требовать от Верховной Рады принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности.

Об этом говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ.

"29 июня 2021 года, 10-00 – в Киеве, на Майдане Незалежности, начнётся акция движения "SaveФОП" "Похороны микробизнеса". Требование акции: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности", - говорится в анонсе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты, - Лазебная

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Жри-те... А ми вас попереджали...
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Угу..А ведь большинство протестующих голосовало за бубочку,только теперь стыдно признаться.
    Вот бы сейчас менты с помощью эбонитовых палочек начали добывать электричество-ото поржали бы,правда?А чё,ведь на концерте квартала ржали.
    Как написали выше-жрите-не обляпайтесь.
  • Valery Greff
    Пора бы уже пианисту смычок крышкой прихлопнуть...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости