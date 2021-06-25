29 июня на Майдане Незалежности в Киеве стартует акция "Похороны микробизнеса" с требованием принять законопроекты по защите "упрощенки"
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Во вторник, 29 июня, в центре Киева на Майдане Незалежности стартует акция "Похороны микробизнеса". Представители малого бизнеса будут требовать от Верховной Рады принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности.
Об этом говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ.
"29 июня 2021 года, 10-00 – в Киеве, на Майдане Незалежности, начнётся акция движения "SaveФОП" "Похороны микробизнеса". Требование акции: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности", - говорится в анонсе.