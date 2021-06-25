ГСЧС предупреждает об угрозе подтопления и схода селевых потоков в Карпатах

В связи с сильными ливнями 25 -27 июня в Карпатском регионе возможны подтопления и схождение селевых потоков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В связи осадками, во второй половине дня 25 и в течение 26-27 июня на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8 часов 25 июня, без негативных последствий.

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В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков (I уровень опасности - желтый).