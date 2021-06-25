Если человек попадет в реестр олигархов, то не сможет финансировать деятельность партии, - замглавы Минюста Коломиец
Об это замглавы Минюста Валерия Коломиец заявила в интервью Цензор.НЕТ.
По ее словам, часть дел Минюст выиграл, а по части еще идут судебные процессы.
"Не всегда суды решают дело в нашу пользу", - отметила замминистра.
"Каким-либо образом сейчас предотвратить то, что люди хотят регистрировать политические партии невозможно. И не совсем уместно. Это, как и право на мирное собрание, одно из основополагающих прав демократического общества. Право, через которое народ может реализовывать свою волю", - добавила Коломиец.
В то же время, замминистра отметила, что человек, попавший в реестр олигархов не сможет финансировать политическую партию.
"А зарегистрировать можно и на соседку. Дальше уже вопрос, смогут ли компетентные в этих вопросах государственные органы отследить, откуда деньги. Конечно, если они поступают с банковских счетов, а не идет о мешках наличности", - подчеркнула замглавы Минюста.
Интервью с заместителем министра юстиции Валерией Коломиец читайте здесь.