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Если человек попадет в реестр олигархов, то не сможет финансировать деятельность партии, - замглавы Минюста Коломиец

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Если человек попадет в реестр олигархов, то не сможет финансировать деятельность партии, - замглавы Минюста Коломиец
В начале 2020 года Минюст подал около 50 исков против политических партий, решив обнулитьпартии, которые за 10 лет ни разу не баллотировались никуда или не создали нужного количества ячеек.

Об это замглавы Минюста Валерия Коломиец заявила в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, часть дел Минюст выиграл, а по части еще идут судебные процессы.

"Не всегда суды решают дело в нашу пользу", - отметила замминистра.

"Каким-либо образом сейчас предотвратить то, что люди хотят регистрировать политические партии невозможно. И не совсем уместно. Это, как и право на мирное собрание, одно из основополагающих прав демократического общества. Право, через которое народ может реализовывать свою волю", - добавила Коломиец.

В то же время, замминистра отметила, что человек, попавший в реестр олигархов не сможет финансировать политическую партию.

"А зарегистрировать можно и на соседку. Дальше уже вопрос, смогут ли компетентные в этих вопросах государственные органы отследить, откуда деньги. Конечно, если они поступают с банковских счетов, а не идет о мешках наличности", - подчеркнула замглавы Минюста.

Интервью с заместителем министра юстиции Валерией Коломиец читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря "антиколомойскому" закону какой-либо возможности вернуть "ПриватБанк" бывшим владельцам просто нет, - замглавы Минюста Коломиец

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Ишаки, для борьбы с алегархами нужно всего лишь перестать брать у них деньги в конвертах.
    Всего лишь.
  • Olexandr Chornogorodskij
    бєня, ахметка, фірташ, пінчук де юре нікого не фінансують...лише барига праклятая
  • Frol Fedoroff
    а реестр юужет составлять шестерка назначенная клоуном, который сам ставленник олигарха
    Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць - Цензор.НЕТ 8498
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