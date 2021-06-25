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Рада рассмотрит на внеочередном заседании в четверг законопроекты о коренных народах, отмену экономической зоны "Крым" и расширение налоговой базы, - "слуга народа" Кравчук

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Рада рассмотрит на внеочередном заседании в четверг законопроекты о коренных народах, отмену экономической зоны "Крым" и расширение налоговой базы, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского о коренных народах в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании. Также нардепы должны рассмотреть проекты об отмене свободной экономической зоны "Крым".

Об этом рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы будем рассматривать на внеочередном заседании в четверг пакет, который касается Крыма и крымских татар. Речь о законопроекте о коренных народах, который подал президент. Он уже наделал много шума, и была истерика в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что в зале мы примем за основу и в целом в четверг, как и рекомендовал профильный комитет", - отметила нардеп.

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По ее словам, на повестке дня и отмена свободной экономической зоны "Крым".

"Также будет пакет законопроектов, которые отменяют наконец свободную экономическую зону "Крым", которая, к сожалению, была ничем иным, как определенными лазейками для ухода от налогообложения. В четверг будет рассматриваться законопроект по налогам, поданный Кабинетом Министров, который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет", - сказала Кравчук.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "... и расширение налоговой базы"

    Лохторат, побачивши слово "расширение" може подумати, що їхній цар робить для них щось добре. "73%" вони такі, кмітливі ...
  • Дід Панас ccec527d
    А что вы хотели в стране где 73% населения, не под дулами автоматов а добровольно выбрали президентом клоуна-наркомана? Глупо ждать чего то адекватного после такого выбора...
  • Александр Юр
    который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет

    Уход в тень, сворачивание инвестиций, звИзда экономике, а также проклёны людей в ваш адрес будут.
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