Правительство Израиля возвращает обязательное ношение защитных масок из-за роста заболеваемости COVID-19
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Координатор борьбы с коронавирусом в Израиле Нахман Аш также призвал жителей страны отказаться от поездок за границу, особенно с детьми, которые не были вакцинированы от COVID-19, пишет The Times of Israel.
По его словам, невозможно предотвратить распространение новых штаммов в стране, пока границы остаются открытыми, учитывая, что коллективного иммунитета у израильтян пока нет. Он сформируется после того, как иммунизируют 80% граждан.
В то же время закрывать границы правительство не планирует.
По состоянию на вечер 24 июня в Израиле подтвердили 169 новых случаев инфицирования, что стало самым высоким ежедневным показателем за несколько месяцев.
Ранее правительство Израиля перенесло открытие границ для вакцинированных от коронавируса туристов до 1 августа.
Всего с начала пандемии в Израиле зарегистрировали более 840 тыс. инфицированных, умерли 6,4 тыс. заразившихся, выздоровели более 833 тыс. человек.
Израиль считается одним из лидеров среди других стран по темпам вакцинации от COVID-19.
По данным сайта Worldometer в мире по состоянию на утро 25 июня зафиксировали 180 775 213 случаев заражения коронавирусом. В частности, зарегистрированы 3 916 202 смерти, выздоровели 165 423 065 человек.