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Заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о "подделке диплома" закрыто по решению суда, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев. ДОКУМЕНТ

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Заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о "подделке диплома" закрыто по решению суда, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев. ДОКУМЕНТ
Киевский апелляционный суд постановил закрыть уголовное производство о фальшивом дипломе в отношении эксглавы ГАСИ Кудрявцева из-за истечения срока давности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев сообщил на странице в сети Facebook.

"Как я и предполагал, заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о "подделке диплома" заканчивается абсолютно логично - ее закрытием. Соответствующие инстанции наконец-то смогли разобраться в безосновательности любых обвинений. Как следствие, на этой неделе я наконец-то получил судебное решение, в котором суд, исследовав материалы дела и доводы моих адвокатов, пришел к важным и очевидным выводам - дело нужно закрыть. Именно тот случай, когда победили здравый смысл и справедливость. Спасибо всем за поддержку!" - рассказал Кудрявцев.

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Заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о подделке диплома закрыто по решению суда, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев 01
Заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о подделке диплома закрыто по решению суда, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев 02

Ранее в Офисе Генерального прокурора сообщали, что, по данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные, а после его получения обратился в Минобразования с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал поддельный диплом при назначении на должность главы ГАСИ.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Другими словами, по истечении срока давности поддельный диплом становится норм?

    Шикарный план!!! (с)

    Суд закрыл дело о поддельном дипломе в отношении экс-главы ГАСИ Кудрявцева из-за истечения срока давности - Цензор.НЕТ 7190
  • piligrim
    другими словами, диплом, купленный в подземном переходе, автоматически становится подлинным по истечении срока исковой давности?
  • Vladimir T fd7dc273
    Шикарный план - дорогостоящий план. Надо же было со следаком порешать "ничегонеделание". И с прокуратурой о "невозражаем"
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