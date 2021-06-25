Голубовская рассказала, как сама возила в лабораторию анализы "дельта-штамма" COVID-19

Пациенты, у которых диагностировали коронавирус этой мутации, лечились в столичной частной клинике. Инфекционист через СНБО добилась, чтобы их материал отправили на анализ в Институт молекулярной биологии и генетики.

Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала в интервью UNN, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, после осмотра пациентов у нее возникло подозрение, что у них может быть штамм коронавируса "Дельта". Голубовская через СНБО обратилась к директору Института молекулярной биологии и генетики, профессору Михаилу Тукало с просьбой определить вариант вируса.

"Эти больные лежали на тот момент в одной из частных клиник города Киева, и, чтобы не терять время, потому что это было перед праздниками, я набрала материал и увезла его в институт... Сама в своей машине. Потому что вопрос надо было решать быстро", - рассказала Голубовская.

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Образцы исследовали в Институте молекулярной биологии и генетики и пришли к выводу, что это действительно штамм "Дельта".

Голубовская обратила внимание, что сейчас в Украине наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом, больницы закрывают "ковидные" отделения.

"Это, конечно, слава Богу! Но плохо, если под эту ситуацию быстро могут лишить финансирования ключевые инфекционные стационары в Украине, меня это всегда беспокоит", - сказала она.

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