Послы G7 подтвердили обязательство помочь Украине с вакцинацией от COVID-19

Послы стран "Большой семерки" провели встречу с министром здравоохранения Виктором Ляшко. Послы заслушали четкие планы министра по реформе здравоохранения, направленной на улучшение качества медицинской помощи и результатов для украинских пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об послы сообщили в Twitter.

"Послы G7 во время встречи с Виктором Ляшко подтвердили свое обязательство помочь Украине реализовать свою программу вакцинации и поддержать восстановление после пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что послы услышали конкретные планы Минздрава по реформе здравоохранения для улучшения качества и результативности медпомощи для украинских пациентов.

"Приветствовали шаги к повышению прозрачности и эффективности медзакупок путем предоставления полномочий ГП "Медицинские закупки Украины", - добавили послы.

Также читайте: В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко