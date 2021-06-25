Задержан участник группы наркоторговцев с партией метадона стоимостью 1,3 млн грн, - Нацполиция

Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области разоблачили группу наркоторговцев, в состав каоторй входили жители Запорожской и Полтавской областей. Они сбывали наркотики "клиентам" со всей Украины преимущественно путем почтовых отправлений. Для прикрытия постоянно меняли номера телефонов и личные данные отправителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Вчера, 23 июня, полицейские задержали 36-летнего участника группировки, который вез килограмм готового к сбыту метадона. Стоимость наркотика оценивается в 1,3 млн грн.

Кроме этого, во время обыска у задержанного изъяли револьвер и патроны к нему, нож, 4 мобильных терминала, банковские карточки, сим-карты, планшет и "черновые" записи.

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Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Полицией устанавливается полный круг участников преступной группировки.