В Днепре с завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте, - горсовет

В Днепре с 26 июня повысят тарифы на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает Днепровский городской совет, передает Цензор.НЕТ,

С субботы, 26 июня, проезд на большинстве автобусных маршрутов в Днепре будет стоить 10 грн, на маршрутах до Таромского – 12 грн, на коротких маршрутах (№25 и №56) – 9 грн, №85 – 8 грн.

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С 3 июля до 8 грн поднимется стоимость проезда на трамваях, троллейбусах и метро.

Поднимется и стоимость проездных билетов: месячный на один вид электротранспорта будет стоить 340 грн, на два вида – 500 грн, на все виды – 750 грн.