Пыльная буря в Украине закончится в выходные с приходом дождей, - метеоролог
Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас ситуация значительно улучшилась, хотя несколько повышенная концентрация пыли все еще наблюдается в атмосфере. Дожди, которые ожидаются в субботу и воскресенье, очистят атмосферу от этих примесей, а циклон, который принесет влагу - снизит температуру воздуха на несколько градусов на следующей неделе", - cказала эксперт.
В то же время она отметила, что ночная температура воздуха в украинских городах и областях на следующей неделе будет оставаться на уровне - выше 20° C.
Балабух напомнила, что пылевая буря наблюдалась в Прикаспийском регионе на протяжении 19-20 июня.
"Пыль, которая поднялась на значительную высоту с территории Калмыкии через Ставропольский край и Азовское море в системе воздушных течений попала в Украину. Поэтому на протяжении нескольких дней мы наблюдали такое явление, как дымка и ухудшение видимости", - объяснила она.
Как сообщалось, по данным космических наблюдений, над левобережной частью Украины зафиксирована пыльная буря "Астраханский суховей". Явление затронуло Киев и стало причиной повышенных показателей пыли на постах мониторинга.