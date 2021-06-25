Евросоюз продлил санкции против России
Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", - отметил Мишель.
Экономические санкции ЕС против России продлеваются каждые полгода. Решение об их продлении принимают на саммите ЕС на основе оценки выполнения Минских соглашений.
Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.
Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.