"2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным атмосферным воздухом", - Министерство защиты окружающей среды

В промышленных регионах общий уровень заболеваемости населения, в том числе и среди детей выше на 25-40%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии.

"Статистика говорит о том, что в Украине: только 1/3 промышленных гигантов провели модернизацию за последние 10 лет, 2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным атмосферным воздухом; наиболее распространенными компонентами, которые загрязняют воздух, является диоксид серы, мелкодисперсная пыль, оксиды азота в различных соединениях; в промышленных регионах на 25-40% выше общий уровень заболеваемости населения, в том числе и среди детей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра охраны окружающей среды и природных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслан Стрельца, Украина должна комплексно подходить к экологизации нашей среды жизни, чтобы не иметь такие досадные статистические данные.

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