Депутаты в Молдове обвинили президента Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд

Депутаты от Партии социалистов утверждают, что к похищению Чауса причастны государственные ведомства Молдовы, а Санду была в курсе. Президент отрицает.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я слышала эту ложь уже несколько раз, и социалисты продолжают на ней настаивать. Я обращусь в суд, так как не принимала в этом участия и ничего не знала. Мне очень жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом и предотвратить похищение", - сказала Майя Санду.

Она пояснила, что ей было известно о присутствии Чауса в стране, но президент Молдовы отрицает, что обсуждала эту тему со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Впервые я услышала о том, что в Молдове находится украинский судья в 2019 году, когда была премьер-министром. Тогда об этом мне сказал президент Зеленский. Я сказала, что изучу это. После этого у меня не было разговоров с господином Зеленским на эту тему", - сказала Санду.

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На пресс-конференции накануне депутаты ПСРМ Адриан Лебединский и Григорий Новак заявили, что специальная парламентская комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств похищения в Кишинёве бывшего украинского судьи Николая Чауса, установила причастность к случившемуся некоторых государственных ведомств Молдовы. По их словам, Служба информации и безопасности, которая подчиняется президенту, оперативно проинформировала Майю Санду о произошедшем похищении, но не предприняла никаких мер для задержания похитителей по горячим следам.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.