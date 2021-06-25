Франция и Германия пообещали обсуждать вопросы возобновления саммитов с РФ с Украиной, - МИД
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей", - говорится в комментарии МИД Украины.
Отмечается, что главы иностранных дипмиссий заявили, что это была только идея для обсуждения.
Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины и продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства.
"Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их оглашением", - добавили в ведомстве.