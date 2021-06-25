Новости

Франция и Германия пообещали обсуждать вопросы возобновления саммитов с РФ с Украиной, - МИД

1 38518
Франция и Германия пообещали обсуждать вопросы возобновления саммитов с РФ с Украиной, - МИД
Послы Франции и Германии были приглашены в МИД для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов ЕС-РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей", - говорится в комментарии МИД Украины.

Отмечается, что главы иностранных дипмиссий заявили, что это была только идея для обсуждения.

Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины и продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Читайте: Евросоюз продлил санкции против России

"Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их оглашением", - добавили в ведомстве.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Владимир Елисеев
    #изголодавшиеся европутаны
  • Ksenia VB
    Підкинуть бубачці баблішка і він погодиться.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Германия и Франция являются неизменным друзьями оккупанта Украины и они есть враги Украины
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости