Раде предлагают наказывать нардепов за оскорбления в адрес журналистов: Могут отстранить от нескольких пленарных заседаний
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Целью принятия данного законопроекта является введение ответственности за нарушение дисциплины, общепризнанных норм морали и этики народными депутатами Украины с представителями средств массовой информации, журналистами, аккредитованными при Верховной Раде Украины.
"Народные депутаты Украины при осуществлении своих полномочий, общаясь с журналистами не всегда соблюдают популярные нормы морали и этики. По состоянию на сегодня: журналистов и других медиа участников все больше оскорбляют, запугивают из-за их расследовательской работы, взгляды или репортажи. Эти нарушения и злоупотребления часто сопровождаются отсутствием нормы закона, на основании которого за такие деяния была бы возможность привлечь виновных к ответственности.
В связи с этим возникает необходимость создания соответствующей законодательной нормы, что расширит круг субъектов, в отношении которых, за вышеуказанные нарушения, народные депутаты Украины будут привлечены к ответственности", - говорится в пояснительной записке проекта закона.
Отмечается, что если народный депутат в помещениях административных зданий Верховной Рады произносит оскорбительные слова в адрес представителя средства массовой информации, журналиста, аккредитованного при Верховной Раде, такой представитель средства массовой информации, журналист может обратиться с соответствующим заявлением в комитет, к предмету ведения которого относится вопрос свободы слова, который принимает вывод на наличие оскорбительных высказываний в адрес представителя средства массовой информации, журналиста и направляет его в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы депутатской этики.
"В таких случаях комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы депутатской этики, на основании заключения комитета, к предмету ведения которого относится вопрос свободы слова, рассматривает такой вопрос на своем заседании и принимает заключение, в котором может рекомендовать Верховной Раде без обсуждения принять решение о лишении народного депутата права принимать участие в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний)", - говорится в сообщении.