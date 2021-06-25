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Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома. ФОТОрепортаж

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Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома. ФОТОрепортаж
Сильный ветер и ливень повалили деревья и оборвали электропровода в разных районах города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Буря с дождем накрыла город после обеда. Ветер повалил более полусотни деревьев, в том числе в центре города. Некоторые деревья стихия просто вырывала с корнем. Из-за падения деревьев в разных районах Львова образовались пробки. Кроме этого, ветер оборвал провода, и в городе остановились трамваи и троллейбусы.

Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 01Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 02Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 03Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 04Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 05

Ливневая канализация не справлялась дождем - потоки воды лились прямо по проезжей части.

Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 06Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 07Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 08

Ветер повредил крышу на Успенской церкви - одной из наиболее старинных церквей Львова.

Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 09

Мэр города Андрей Садовый призвал горожан по возможности не выходить на улицу. "Просьба по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев", - написал он в Фейсбуке.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    шось у цьому році все якесь аномальне...з перебільшеннями..
    занадто довга зима...занадто волога весна...занадто штормовий з градами і зливами червень..
    а ще з спекотний липень і непередбачуваний серпень...
    ///
    Цей літній дощ був зовсім інший,
    таких дощів ще не було.
    Він розривав на клапті тишу,
    він літу холодив чоло,
    гримів і лив як не щасливий,
    і не чекав хвалебних слів.
    Ще не було такої зливи
    з-поміж усіх відомих злив !!!
    .......................................
    21.03.2011
  • Володимир Бурмей
    Львів знаходиться в чаші,з якої один вихід - по руслу Полтви вздовж Чорновола,Липинського,а далі Київська траса...Каналізація ще австрійська,тому і витримує щорічні скиди води з верхніх околиць Львова,іншу б розмило за декілька років...Подякуймо за неї бабці Австріі і особисто найяснішому цісарю Францу-Йосипу,за якого власне і збудований Старий Львів...І Садовому теж подякуймо,що написав нам не виходити під дощ...правда злива на той час вже сі скінчила...
  • MyronMaG mm
    Подали ел. ен. Дякувати Богу, лихо мене минуло, вулики не перекинуло, не затопило. Виноградник з мін. пошкодженнями.
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