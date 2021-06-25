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Синоптики прогнозируют Украине самый жаркий июль за последние 30 лет

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Синоптики прогнозируют Украине самый жаркий июль за последние 30 лет
Температура воздуха в Украине в июле 2021 года может быть рекордно высокой за последние 30 лет.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Июль в Украине традиционно самый жаркий месяц. В течение последних десятилетий отмечается тенденция к повышению температуры воздуха. По данным мировых прогностических центров, июль 2021 года в Украине может быть довольно жарким, поскольку ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 0,5-1,0° выше, чем в последние 30 лет", - сказала она.

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В то же время Балабух отметила, что такие данные не свидетельствуют о сохранении высокой температуры в течение всего месяца. "Возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой станут приносить атмосферные фронты и циклоны. Июль - это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала. Июль 2021 года не будет исключением. В течение месяца мы также будем свидетелями довольно интенсивных конвективных явлений", - добавила эксперт.

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Кроме этого, она рассказала, что в течение последних 30 лет (с 1991 по 2020 гг.) изменения средней температуры за июль увеличились на 1,5° по сравнению с климатической нормой 1961-1990 годов. В то же время последние десять лет месяц был более теплым уже почти на 2°, при этом в 2010 и 2012 годах "аномалии средней за месяц температуры превысили 4°".

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Топ комментарии

  • metal35
    Скорей бы осень уже...жара запарила
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    На цій жарі я почуваюсь так,
    Немов рибина на гарячій сковорідці.
    У голові, замість думок - бардак.
    Ці - 35 мені вже у печінці!


    І сохне все, все опускає вуха.
    А мізки - плавляться (якщо вони були)
    Чорт забирай, допоки ж ця посуха?
    Коли ж, бо дощ? Коли? Коли? Коли?..


    Скоріше б осінь плакала дощами,
    Багрянцем любим обіймала світ.
    Тоді б і я зібралася з думками
    І мрії знову б, линули в політ.


    Лідія Яр
  • Володимир Горбатько
    У нас на Харківщині температура 33-35 градусів вперше прийшла надовго в 1994 році, а з 2006 по 2020, з рідкісними винятками, всі роки були посушливими, особливо - 2010-й, коли 2 місяці поспіль трималася суха погода при 40 градусах. Ото був повний здипець!
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