Синоптики прогнозируют Украине самый жаркий июль за последние 30 лет

Температура воздуха в Украине в июле 2021 года может быть рекордно высокой за последние 30 лет.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Июль в Украине традиционно самый жаркий месяц. В течение последних десятилетий отмечается тенденция к повышению температуры воздуха. По данным мировых прогностических центров, июль 2021 года в Украине может быть довольно жарким, поскольку ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 0,5-1,0° выше, чем в последние 30 лет", - сказала она.

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В то же время Балабух отметила, что такие данные не свидетельствуют о сохранении высокой температуры в течение всего месяца. "Возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой станут приносить атмосферные фронты и циклоны. Июль - это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала. Июль 2021 года не будет исключением. В течение месяца мы также будем свидетелями довольно интенсивных конвективных явлений", - добавила эксперт.

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Кроме этого, она рассказала, что в течение последних 30 лет (с 1991 по 2020 гг.) изменения средней температуры за июль увеличились на 1,5° по сравнению с климатической нормой 1961-1990 годов. В то же время последние десять лет месяц был более теплым уже почти на 2°, при этом в 2010 и 2012 годах "аномалии средней за месяц температуры превысили 4°".