Минобороны РФ призвало США и Великобританию "не испытывать судьбу" в Черном море

Министерство обороны РФ призвало США и Великобританию не совершать рискованных действий при направлении кораблей в Черное море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу у украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя заявления Пентагона об инциденте с эсминцем Defender в Черном море.

"Кому как не бывшему контр-адмиралу Кирби (пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби - ред.) хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря, - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота", - отметил пресс-секретарь МО РФ.

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Конашенков, комментируя позицию официального Лондона и Пентагона по данной ситуации, назвал эти заявления попытками "отрицать очевидное". Он также счел действия британского эсминца Defender в Черном море "эпическим фиаско провокации".

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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