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Автокран зацепил ЛЭП в Виннице - погиб один человек, почти половина города осталась без света. ФОТО

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В Виннице во время незаконных работ подъемный кран задел линии электропередач. Руководитель грузовых работ погиб на месте, а почти половина города остались без света.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает АО "Винницаоблэнерго".

"Сегодня в 11.20 в результате технологического повреждения в электросетях АО "Винницаоблэнерго" случилось обесточивание ряда подстанций ПС-110/10 кВ, питающих г. Винница. Без света оказалась значительная часть областного центра. Причиной стала обычная человеческая беспечность, которая привела не только к аварийной ситуации в электросети, но и, к сожалению, к трагическим последствиям - потере жизни", - говорится в сообщении.

Энергетики рассказали, что авария произошла на окружной дороге в направлении Тяжилова. Во время погрузочно-разгрузочных работ сторонними лицами подъемный кран приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач.

Из-за этого повредился провод электролинии и выключились пять подстанций, питающих потребителей почти половины города Винница на период включения резервов питания.

Аварийные бригады облэнерго уже к 15:00 восстановили электроснабжение в большинстве обесточенных районов. Остальных потребителей обещают подключить к электросети до 20:00.

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Автокран зацепил ЛЭП в Виннице - погиб один человек, почти половина города осталась без света 01

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    Фото прям хоть в Таймс отсылай - премия за лучшего фотографа гарантирована)) завидую - столько платят за то что взял аппарат между, повернулся тылом к материалу съемки "булок" и попрыгал на пятках.
  • Ivan Ivanov 0b0ed3f5
    Окромя криворукой фотки, на табе браузерной страницы написано "Аварии ЛЭП: Винница отсалась без света"

    Две ошибки в шести словах. По ходу начали пятницу праздновать рановато
  • NonCFist
    "Из-за этого повредился провод электролинии..."
    _Повредился. Я уже было подумал что его повредили. Ошибся.
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