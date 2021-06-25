Спецоперацию по "вагнеровцам" курировали спецслужбы России, - Вениславский

Спецоперацию относительно членов частной военной компании "Вагнер" курировали спецслужбы России.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины Федор Вениславский в эфире программы Радио Свобода Свобода Live, информирует Цензор.НЕТ.

"Я в данном случае полностью согласен с президентом, что, если и была какая-то спецоперация, то она была, очевидно, срежиссирована не в Украине и не с участием наших партнеров из НАТО. Это была операция против Украины, которую пытались использовать для возможной дискредитации нашей страны. Я думаю, что то, что не удалось это сделать, это заслуга, в том числе, наших спецслужб и наших разведчиков", - сказал Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

По его словам, перемещение организованных групп лиц через границу Беларуси контролируется Федеральной службой безопасности России.

"Что касается вообще ситуации с "вагнеровцами", то понятно, что была на территории Беларуси группа лиц... Очевидно, что попадание организованной группы лиц из Российской Федерации (я хочу напомнить, что Государственная пограничная служба РФ - это составная часть ФСБ), какое-либо перемещение организованных групп лиц, тем более лиц, которые являются наемниками или представителями частной военной организации, очевидно, контролируется спецслужбами Российской Федерации. То есть, то, что эта группа лиц пересекла государственную границу Беларуси и России, было известно, и это контролировалось ФСБ Российской Федерации. Соответственно, все остальное можно по-разному интерпретировать, но в том, что это было спецоперацией, которую курировали спецслужбы России, у меня лично сомнений нет ", - заявил депутат.

Также читайте: Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его. ВИДЕО

Ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.