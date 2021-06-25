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Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе

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Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе
Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выступит с концертами в Киеве и Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке блогер Антон Ходза. 

Он отметил: "25 и 26 июня в Киеве (Stereo plaza) запланирован концерт Василия Вакуленко "Басты". 27 июня Баста будет в Одессе. СБУ и пограничная служба пока не имеют никаких претензий к российскому реперу.

Несмотря на то, что он:
- Давал концерты в оккупированном Крыму
- Снимался в оккупированном Крыму в российском фильме в образе офицера армии оккупантов
- Выбирал лучшую песню о Крымском мосту
- Ну и в целом является типичным представителем российского шоу-бизнеса со всеми присущими этой категории признаками
- А в России сейчас свирепствует штамм Дельта. Оттуда вообще никого пускать нельзя".

"Таким образом он явно представляет угрозу для национальной безопасности. И не имеет права свободно кататься в Украине, когда ему заблагорассудится. Так должно быть. Надеюсь, СБУ и пограничники проснутся наконец", - подчеркнул Ходза.

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Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Сбу и пограничники не проснутся. Они под влиянием зелёного говна. Да собственно и сами по себе-говно. А вот те,кто уже давно не спят просто не дадут этому уроду спокойно устроить своё представление. Машина может загореться. В гостиннице,где это чмо собралось обитать, проводка "закоротит". Да мало ли что может случиться?.
  • Стрелок
    Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 9766
  • POWER 15b00d0a
    А законы и службы не работают???
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