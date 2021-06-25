"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко
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Политическая партия "Слуга народа" планирует осенью провести в Киеве масштабный форум при участии президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов.
Об этом сообщил председатель политсилы Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах - а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского", - сказал Корниенко.
По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме вместе будут депутаты со всей Украины - от больших городов до маленьких громад.
Он добавил, что мероприятие будет организовано с соблюдением условий безопасности в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.