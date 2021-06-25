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"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко

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"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко
Политическая партия "Слуга народа" планирует осенью провести в Киеве масштабный форум при участии президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов.

Об этом сообщил председатель политсилы Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах - а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского", - сказал Корниенко.

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По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме вместе будут депутаты со всей Украины - от больших городов до маленьких громад.

Он добавил, что мероприятие будет организовано с соблюдением условий безопасности в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Коли воно працювати почне ?
    Може досить терпіти зелене безглуздя.
    Половину бюджету ми запозичуємо - живемо в борг.
    Давайте вже просинатись від тих відосиків.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    стесняюсь спросить - за чей счет банкет? ))))
  • Zelya Vsyo
    "Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3042
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