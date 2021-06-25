Евросоюз будет говорить с Россией с позиции экономической силы, - Ляйен

Главы государств и правительств Евросоюза согласились с долгосрочным стратегическим подходом по отношению к России и намерены строить эти отношения с позиций экономической силы, защищая свои ценности и продвигая собственные интересы.

Об этом в Брюсселе во время пресс конференции по итогам саммита ЕС заявила президенткой Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В отношениях с Россией ... мы имеем позицию силы. Если взглянуть на экономические отношения - Россия представляет менее 5 процентов товаров, которые были импортированы в Европейский Союз. В то же время Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером для России, и мы поставляем туда более 47 процентов российского импорта. Этот дисбаланс, вероятно, будет расти, поскольку российская экономика строится на нефти и газе - на них приходится 25 процентов российского ВВП. Но мир сейчас отходит от углеродного топлива, и Россия будет вынуждена адаптировать свою экономику", - сказала президент Еврокомиссии.

Она отдельно отметила, что Европейское зеленое соглашение, которое является основой для восстановления и инновационного экономического развития ЕС, одновременно позволяет повысить устойчивость европейских стран, которые все шире используют возобновляемые источники "зеленой" энергии.

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Фон дер Ляен отметила, что европейские лидеры во время саммита обьъединились вокруг объединенного и долгосрочного стратегического подхода к России на основе доклада о состоянии и перспективах отношений между ЕС и Россией, который был представлен ​​неделю назад высоким представителем ЕС и Еврокомиссией.

"Как показывает этот доклад, мы сейчас находимся на отрицательной спирали, и должны быть готовы к дальнейшему снижению. Поэтому мы согласились давать отпор, когда Россия будет направляет действия против Европейского Союза и против того, за что мы стоим, когда она нарушает права человека. Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытаться подрывать наши интересы. И мы будем взаимодействовать с Россией, когда это будет отвечать нашим интересам, чтобы достигать наших целей, например, если мы говорим о климатических изменениях или об общественном здоровье ", - сказала президенткой Еврокомиссии.

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