Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня, - мэрия

В связи с ликвидацией последствий бури электрический транспорт не будет работать до конца дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на "Львовэлектротранс".

Как указано в сообщении, в данное время в сетях предприятия зафиксировали 12 серьезных поломок. Электропитание отключено, чтобы аварийные бригады могли как можно быстрее устранить аварии.

Также в пресс-службе горсовета сообщили, что на трех зданиях шквальным ветром частично сорвало кровлю. В частности, пострадали Центр детского и юношеского творчества Зализнычного района и дворец культуры имени Гната Хоткевича, а в детском саду №95 дерево проломило крышу в пристройке.

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