Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Владиславу Локтионову открыли в Днепре. ВИДЕО

25 июня, в городе Днепр на фасаде общеобразовательной школы № 25 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Владиславу Александровичу Локтионову (позывной Санта), 07.10.1976 года рождения, солдату, старшему наводчику 2-го гранатометного отделения взвода огневой поддержки 1-й отдельной штурмовой роты 24 -го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, погиб 7 июля 2019 около 20.00 в районе пгт Южное Торецкое городского совета Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных им при минометного обстрела позиций ВСУ со стороны оккупированной Горловки.

Об этом говорится в видеоматериале местного издания 11 канал, сообщает Цензор.НЕТ.

"Восьмой год продолжаются боевые действия на востоке Украины. В нашем регионе мы их не ощущаем, потому что нас защищают от войны. И в память о погибших - признак уважения к поступку героев. Памятная доска добровольцу Владиславу Локтионову с позывным" Санта " открыли в средней школе №25.

Владислав Локтионов окончил среднюю школу №25 в 1991 году. Затем получил профессию сварщика, работал, женился, имел сына. А в 2015 году ушел добровольцем на защиту Украины. Собратья его знают по позывным "Санта".

"Санта" попал в плен, сидел в подвале в Луганске и терпел издевательства более полутора лет. Был освобожден при обмене военнопленных. Потом долгое время лечился в госпиталях Киева и Днепра. Постепенно вернулся к мирной жизни, уделял время воспитанию сына и, неожиданно для родных, снова ушел добровольцем на фронт. Погиб "Санта" в 2019 году в составе добровольческого батальона "Айдар".

Ученики школы №25 тщательно готовились к торжествам. Через рассказы очевидцев переживали события на передовой.

Военный капеллан Дмитрий Поворотный с первых дней войны на Лестницы посещал добровольцев, ездит на передовую и сегодня. Священник считает, что подобные мероприятия - это напоминание о цене, которой оплачен наш покой.

Говорят, что герои живут, пока есть память о них. Теперь юные патриоты будут вспоминать о Владиславе Локтионова каждый день, идя в школу. ", - отмечается в материале издания.



