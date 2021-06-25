Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Владиславу Локтионову открыли в Днепре. ВИДЕО
Об этом говорится в видеоматериале местного издания 11 канал, сообщает Цензор.НЕТ.
"Восьмой год продолжаются боевые действия на востоке Украины. В нашем регионе мы их не ощущаем, потому что нас защищают от войны. И в память о погибших - признак уважения к поступку героев. Памятная доска добровольцу Владиславу Локтионову с позывным" Санта " открыли в средней школе №25.
Владислав Локтионов окончил среднюю школу №25 в 1991 году. Затем получил профессию сварщика, работал, женился, имел сына. А в 2015 году ушел добровольцем на защиту Украины. Собратья его знают по позывным "Санта".
"Санта" попал в плен, сидел в подвале в Луганске и терпел издевательства более полутора лет. Был освобожден при обмене военнопленных. Потом долгое время лечился в госпиталях Киева и Днепра. Постепенно вернулся к мирной жизни, уделял время воспитанию сына и, неожиданно для родных, снова ушел добровольцем на фронт. Погиб "Санта" в 2019 году в составе добровольческого батальона "Айдар".
Ученики школы №25 тщательно готовились к торжествам. Через рассказы очевидцев переживали события на передовой.
Военный капеллан Дмитрий Поворотный с первых дней войны на Лестницы посещал добровольцев, ездит на передовую и сегодня. Священник считает, что подобные мероприятия - это напоминание о цене, которой оплачен наш покой.
Говорят, что герои живут, пока есть память о них. Теперь юные патриоты будут вспоминать о Владиславе Локтионова каждый день, идя в школу. ", - отмечается в материале издания.