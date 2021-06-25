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Новые штаммы коронавируса будут появляться и далее, - глава ВОЗ Гебрейесус

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Новые штаммы коронавируса будут появляться и далее, - глава ВОЗ Гебрейесус
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о появлении новых штаммов коронавируса. По его словам, вирус продолжит мутировать, но это можно предотвратить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла на заседании ВОЗ в Женеве.

Как пояснил глава ВОЗ, коронавирус мутирует во время передачи от одного человека к другому, поэтому уменьшив количество передач, можно остановить его мутацию.

"Ожидаются новые варианты, о которых будут сообщать и впредь - это то, что делают вирусы, они эволюционируют, - но мы можем предотвратить появление новых вариантов, предотвращая передачу COVID-19. Все достаточно просто: больше передач, больше вариантов. Меньше передач, меньше вариантов", - сказал он.

Напомним, сейчас известно о целом ряде штаммов коронавируса. Наиболее известные из них - британский, южноафриканский и индийский, получивший название "Дельта".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • MyronMaG mm
    Нові штами будуть появлятись доти, поки людство не перетвориться в зебілів, а кінцево в мавп.
  • Андрей Силенко
    Як дивно, коли все стається так як ти прогнозуєш.... Тепер примати все ваше нікчемне життя, як я сказав буде проходити від "вакцини" до вакцини і від "пандемії" до пандемії.
  • Маугли
    Тут народ в зале интересуется- Так прививка действует или нет?
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