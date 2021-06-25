После обысков в моей квартире старший сын получил стресс,. Он к такому не привык, - Семенченко

Экс-нардеп Семен Семенченко, которого подозревают в создании НВФ, находящийся под арестом, написал слова поддержки сыну, который перенес стресс после обысков дома у экс-нардепа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он подпечеркнул: "Недавно был обыск в моей квартире. Запугивали жену, тем самым давили на меня. Дома жена, мама и трое детей. Старший сын Гриша особенно тяжело это воспринял. Долго переживал, а сейчас закрылся, сидит дома, не хочет никуда выходить и почти не говорит. Он не привык к таким сценам. У него было все - папин госпиталь, похороны папиных друзей, которые еще вчера забирали его из садика или школы. Митинги, блокада, поездка в Грузию и чередование с папой под тюрьмой или судом, где были его товарищи. Был "Пласт", куда он один ходил из всего класса, редкие свободные дни когда с братьями и отцом ходили в лес на прогулку. Обысков не было. Гриша, держись, ты же мужчина. Ни повторяй ошибок своего отца - я много доверял людям, был неразборчивым и часто помогал тем, кто потом предательски бил в спину".

"И самое главное - надо было брать власть после Майдана, а не говорить что "мы простые граждане, пусть руководят другие, мы только защитим свою страну". Теперь - они мстят за те годы, когда они ничего не могли с нами сделать. За те годы, пока в их распоряжении еще не было столько сексотов и предателей. Произвол который они позволяют себе с нами - вернется к ним в сто раз большим. А твое дело - быть сильным и не показывать им свою слабость и боль. Не знаю поймешь ты сейчас, но подрастешь - поймешь точно. Ты - Украинец. Мы - сильнее всего этого!"

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

22 июня Апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения для экс-нардепа. Семенченко оставили под стражей.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".