Непогода бушует на Ривненщине, - ГСЧС. ВИДЕО

Вечером 25 июня на Ривненщине бушует непогода - сильный порывистый ветер, грозы и дождь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ривненской области.

"На спецлини "101" от граждан поступают сообщения о падении деревьев на автомобили. Спасатели Ривненской призывают жителей не выходить без надобности из дома но не выезжать транспортом, пока не утихнет непогода ", - говорится в сообщении.

Подразделения областного гарнизона ГСЧС реагируют на сообщения граждан и выезжают на все экстренные вызовы. Подразделения областного гарнизона ГСЧС реагируют на сообщения граждан и выезжают на все экстренные вызовы. Информация о последствиях непогоды будет оперативно обновляться.

"Ситуация мониторится спасателями в круглосуточном режиме", - уточняется в сообщении.