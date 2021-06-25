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Непогода бушует на Ривненщине, - ГСЧС. ВИДЕО

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Вечером 25 июня на Ривненщине бушует непогода - сильный порывистый ветер, грозы и дождь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ривненской области.

"На спецлини "101" от граждан поступают сообщения о падении деревьев на автомобили. Спасатели Ривненской призывают жителей не выходить без надобности из дома но не выезжать транспортом, пока не утихнет непогода ", - говорится в сообщении.

Подразделения областного гарнизона ГСЧС реагируют на сообщения граждан и выезжают на все экстренные вызовы. Подразделения областного гарнизона ГСЧС реагируют на сообщения граждан и выезжают на все экстренные вызовы. Информация о последствиях непогоды будет оперативно обновляться.

"Ситуация мониторится спасателями в круглосуточном режиме", - уточняется в сообщении.

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***..

    Нахлине злива. Перемочить
    І валуни на шлях знесе.
    Усе живе перетолочить
    І позамулює усе.

    Повалить картоплі в городах,
    Заллє цибулі і щавлі.
    Але, немов останній подих,
    Залишить корінь у землі.

    І перекотиться каміння,
    І перехрускають хрусти.
    Та поки є в землі коріння,
    Живе захоче відрости.
    ....................................
    Станіслав Чернілевський
  • Василий Васильев b8ee7c21
    Жара плохо, но лучше жара, чем такой дождик
  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Волинь: дайте нам хоч частинку тої "непогоди"!
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