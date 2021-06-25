Медицинский центр горел в Белой Церкви на Киевщине, - ГСЧС

В пятницу вечером, 25 июня, в Белой Церкви произошел пожар в медицинском центре "Беладент".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар возник в 20:07 в городе Белая Церковь в трехэтажном здании медицинского центра "Беладент" на крыше здания, площадью около 200 метров квадратных.

В результате возгорания никто не пострадал.

К тушению привлекли 40 человек и девять единиц техники ГСЧС.

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