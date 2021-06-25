СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"С учетом большого количества запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении.
В Министерстве подчеркнули, что могут внести изменения в список лиц, угрожающих национальной безопасности, только по инициативе СНБО, СБУ или Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", - добавили в Министерстве.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступает с концертами в Киеве и Одессе. В Киеве активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.
В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.