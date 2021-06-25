Посол ФРГ Фельдгузен ответила Данилову: Наличие у Украины ПДЧ не остановило бы Россию от оккупации Крыма

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что предоставление Украине Плана действия по членству в НАТО не остановило бы Россию от оккупации Крыма. Так дипломат отреагировала на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, который возложил часть ответственности за действия Кремля на Германию и Францию, так как они не поддержали предоставление Украине ПДЧ на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На вопрос, чувствует ли Германия вину за события 2014 года, посол ответила отрицательно.

"Я сказала это непосредственно господину Данилову и вам отвечаю: нет. Я находилась здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно. И они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после Революции Достоинства, очень быстро среагировали", —заявила Фельдгузен.

"Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ — это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян", — резюмировала дипломат.

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