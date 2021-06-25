США поддерживают суверенитет и морскую безопасность Украины, - Квин на строительстве военного городка в Бердянске

Суверенитет Украины над ее территориальными морями и доступ к ее портам в Азовском море имеют решающее значение для экономики страны и ее национальной безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу посольства США, об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин.

Об этом Квин сказала, выступая на строительстве военного городка для дивизиона катеров и отделения специальных действий Морской охраны Госпогранслужбы Украины по Программе экспортного контроля и безопасности границ посольства США (EXBS) в Бердянске в пятницу.

Временная поверенная в делах США напомнила, что недавно Россия объявила чрезвычайно большую зону закрытой для военных и других официальных кораблей на большей части Черного моря из-за военных учений. "И это, в сочетании с другими действиями России в Керченском проливе, фактически перекрывает доступ к Азовскому морю для многих кораблей", - подчеркнула она.

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"Поэтому, будем абсолютно откровенными, характеризуя эти действия: ограничивая морскую деятельность в украинских водах, Россия снова пытается подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, в данном случае на море. И ответ Соединенных Штатов на это был неизменным: мы твердо стоим на стороне Украины, в поддержке ее территориальной целостности и суверенитета", - заявила Квин.

Она отметила, что беспрепятственный доступ к Керченскому проливу, а также свобода судоходства вдоль всего Черного моря имеют важное значение для свободной и открытой морской деятельности государств Черноморского региона, всех европейских государств и США.

По словам дипломата, действия России побудили США направить средства на усиление отряда Морской охраны Госпогранслужбы, чтобы помочь Украине обеспечивать безопасное и свободное судоходство и защитить украинский суверенитет в территориальных водах.

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