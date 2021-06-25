184 гражданина Украины, застрявших в Греции, вылетели на родину, – МИД
Об этом в Твиттере сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции", - написал Кулеба Глава МИД добавил, что вскоре состоятся еще два рейса.
"Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческой властью и другими причастными", - отметил министр.
Напоминаем, греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины. В связи с этим были мобилизованы ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам в Греции.
Отмечалось, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 граждан.