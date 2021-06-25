Американского полицейского Човина осудили на 22 года тюрьмы за убийство чернокожего Флойда, после которого в США начались массовые протесты

Судья Миннесоты приговорил бывшего полицейского Дерека Човина к 22,5 годам лишения свободы за убийство Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 году на тротуаре в Миннеаполисе, видео которого вызвало глобальные протесты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters

Присяжные признали 45-летнего Човина виновным 20 апреля в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.

Прокуратура просила 30-летнее тюремное заключение, защита - условный срок.

Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.

Протесты продолжались и проходили у Белого дома.