Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии
Об этом говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США по результатам встречи, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой с одновременным противодействием агрессивному и безответственному поведению России, в частности в отношении Украины", - отметили в Госдепе.
Сообщается также, что стороны обсудили трансатлантическую взаимодействие в вопросах безопасности, реагирование на попытки Китая проводить агрессивную экономическую политику и подорвать международный порядок.
Кроме того, Блинкен и Макрона обменялись мнениями по противодействию терроризму, поддержки демократии, а также возможности улучшения ситуации в африканском регионе Сахель.