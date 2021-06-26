Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела у Песков. За вчера потерь нет, зафиксированы 12 обстрелов, - ООС

За минувшие сутки, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 12 нарушений режима прекращения огня. В районе Водяного, на Приазовье, враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из минометов 120-го калибра.

Вблизи н.п. Пески враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Майорска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе населенных пунктов Катериновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя были подавлены средствами РЭБ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет", - подчеркивают в штабе.

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Также отмечается, что по состоянию на 7 утра 26 июня зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один украинский воин получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК уведомила представителей СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - добавили в штабе.