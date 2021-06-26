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США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь в результате запуска "Северного потока-2", - Bloomberg

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США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь в результате запуска "Северного потока-2", - Bloomberg
США и Германия планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска газопровода "Северный поток 2".

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что при этом стороны также изучают способы усиления "сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций".

США и Германия хотят заключить сделку, призванную ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода, к августу, то есть, к планируемому визиту в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель.

Агентство напомнило, что в среду в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что обе стороны говорили о способах "гарантий того, что Россия не сможет использовать энергетику в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще".

"Мы полны решимости посмотреть, сможем ли мы извлечь что-то положительное из сложной ситуации, которую мы унаследовали", - сказал Блинкен, добавив, что США хотят "сделать все возможное, чтобы убедиться, что в конечном итоге энергетическая безопасность Европы будет не подорвана, а фактически укреплена". То же самое, по его словам, касается и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Германия обсуждают меры по предотвращению использования Россией "Северного потока 2" с целью шантажа, - Блинкен

Автор: Ірина Дашківська

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