В Украине за сутки от COVID-19 умерли 35 человек, зафиксированы 756 новых случаев заражения, 526 человек госпитализированы

За минувшие сутки, 25 июня 2021 года, в Украине зафиксированы 756 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 29 медработников - 12)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 526 человек;

◾ летальных случаев - 35;

◾ выздоровели - 1835 человек;

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболелы - 2 233 546 человек;

◾ выздоровели - 2 161 972 лица;

◾ летальных случаев - 52 269;

◾ проведено ПЦР-тестов - 10780868.

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За минувшие сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 21715 человек,

◾ методом ИФА - 8880 человек,

◾ экспресс-тестами - 15340 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.