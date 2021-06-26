Джапарова приветствует продление Евросоюзом экономических санкций против РФ: Россия должна неуклонно выполнить Минские договоренности

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приветствует продление экономических санкций против РФ до января 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приветствую политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических санкций в отношении РФ до января 2022 года. Как сторона конфликта Российская Федерация должна неуклонно выполнить Минские договоренности и обеспечить отвод войск от границ Украины и со временно оккупированного Крыма", - отметила Джапарова.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС решили продлить экономические санкции против РФ.

"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", - заявил Мишель.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции.

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Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которые, как было предусмотрено в то время, должны были осуществиться до 31 декабря 2015 года.

С учетом того, что эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

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Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".