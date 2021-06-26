За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 97 130, - Минздрав

Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 97 130 человек были привиты от COVID-19 25 июня 2021 года. Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированы - 60 590 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Подчеркивается, что в течение минувших суток работали: - 623 мобильные бригады, - 1229 пунктов прививки; - 20 центров вакцинации.

По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.

"С начала прививочной кампании привиты 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1871509 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 550 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2422475 прививок", - уточнили в Минздраве.

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