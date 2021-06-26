Сегодня в результате обстрела российских террористов погиб старший солдат 58-й ОМПБр Андрей Гонар. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу 58-й ОМПБр.
"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, побратима. 26 июня 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате обстрела получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, старший солдат Гонар Андрей Николаевич, старший водитель мотопехотной роты. Военнослужащий был родом из г. Кривой Рог Днепропетровской области. Служил в бригаде с июня 2019 года. 26 июня он отошел к воинству небесному и останется в нашей памяти навсегда. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Света и вечная память Герою! "- говорится в сообщении.
О дате и времени прощания сообщат дополнительно.
Как сообщалось, украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела у Песок.