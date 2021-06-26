Сегодня в результате обстрела российских террористов погиб старший солдат 58-й ОМПБр Андрей Гонар. ФОТО

Сегодня, 26 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ российскими войсками, погиб Андрей Николаевич Гонар 1969 года рождения, уроженец города Кривой Рог Днепропетровской области, старший солдат, старший водитель 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу 58-й ОМПБр.

"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, побратима. 26 июня 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате обстрела получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, старший солдат Гонар Андрей Николаевич, старший водитель мотопехотной роты. Военнослужащий был родом из г. Кривой Рог Днепропетровской области. Служил в бригаде с июня 2019 года. 26 июня он отошел к воинству небесному и останется в нашей памяти навсегда. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Света и вечная память Герою! "- говорится в сообщении.

О дате и времени прощания сообщат дополнительно.

Как сообщалось, украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела у Песок.