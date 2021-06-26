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Предприятия Фирташа продолжат работу, несмотря на санкции Зеленского

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Предприятия Фирташа продолжат работу, несмотря на санкции Зеленского
Предприятия Group DF International австрийского холдинга, принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу, продолжают свою работу, несмотря на санкции, введенные указом президента Владимира Зеленского после решения СНБО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Group DF, которое есть в распоряжении УП.

"Мы уверены, что эти санкции введены абсолютно несправедливо. Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме, выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства, как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями. Мы нацелены на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и услуг всех бизнесов Группы: азотного, титанового, газового, логистического, портового и других", - сказано в письме.

Компания обещает в дальнейшем выплачивать зарплату и соцгарантии своим сотрудникам, а также развивать бизнес на территории Украины и в других странах.

"Если кто-то после восстановления таможенников на работе переживал за олигархов - то у них тоже все ок после санкций СНБОУ. Не переключайте телевизор и вовремя платите налоги и коммуналку, иначе к Вам придет Зеленский с Ермаком", - прокомментировал данный факт экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 24 июня Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса

Напоминаем, решение о введении санкций против Фирташа и Фукса было принято на заседании СНБО 18 июня.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Влад Тараненко
    Также и Спортмастер у нас работает, несмотря на пшиковые санкции
  • Mykola Vovk
    Честно говоря я не знаю ни одного, против кого ввели санкции, и он бы не работал
  • Sharl
    и вообще, я так понял , что и олигархи и предатели и просто откровенные коррпционеры , кладут большой и толстый на бубочкины законы и решения! это он для пересичных тупых гоев их насоздовал, чтобы его все хвалили и на второй срок позволили выбраться.....а вы дятлы 73%-центные продолжайте кричать "ура", хлопать в ладоши и рассказывать о достижениях и перемогах мудрого сына еврейского народа! с вас дебилов даже папа слуг изя каломыйский удивляется!!!
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