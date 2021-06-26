Размышление, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, - спекуляция, - посол ФРГ Фельдгузен
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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает спекуляцией заявления о возможности нападения РФ на Украину, если не будет газового транзита. Она говорит, что неизвестно, возможно ли это.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол заявила в интервью изданию "Зеркало недели".
По ее словам, об угрозе нацбезопасности из-за "Северного потока-2" говорит не только Польша и Украина, но и страны Балтии.
"Потому что Украина имеет довольно влиятельных партнеров в ЕС, и они тесно сотрудничают, чтобы вместе доказать свои опасения, которые, я считаю, реальны. Что можно сделать, это другой вопрос. Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, - это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет", - заявила посол Германии.