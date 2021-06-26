Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,4 млн человек, - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 180 млн 410 тыс. 131 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 909 тыс. 437 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 603 тыс. 193 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 603 тыс. 527.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 183 тыс. 143, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 394 тыс. 493.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 322 тыс. 760 заболевших, умерли 511 тыс. 142 человека.

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По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 503,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 860 человек, в Индии - 283, Бразилии - 2 тыс. 389.