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Меркель ежедневно читает новости об Украине и планирует обсудить тему Донбасса при встрече с Байденом, - посол ФРГ Фельдгузен

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Меркель ежедневно читает новости об Украине и планирует обсудить тему Донбасса при встрече с Байденом, - посол ФРГ Фельдгузен
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден планируют провести встречу. Они, в частности, обсудят Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию "Зеркало недели".

По ее словам, для Меркель вопрос Донбасса является личным.

"Донбасс, конечно, одна из сложнейших проблем, бесспорно, они о ней будут говорить. Госпожа канцлер с первых дней была приобщена к этой проблеме, и, как мне говорили, она ежедневно читает новости об Украине", - заявила посол.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Меркель абсолютно провальний і нікчемний політик, вона неспроможна сформувати власну позицію по багатьом питанням, за Меркель цю позицію формують всі хто хоче - німецький бізнес, політичні наставники Меркель і навіть путін. Просто соромно дивитись що в керівництві Німеччини знаходиться людина яка неспроможна реалізувати політичний та економічний потенціал головної країни ЄС. Німеччину водять як віслюка туди куди вигідно різним політичним спекулянтам та міжнародним терористам. Це ганьба та політична протитуція!
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Німці абсолютно аполітичні і не ходять на вибори інакше такого безпринципного та нікчемного опудала не було б на посту канцлера Німеччини!
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Читает новости? А должна читать доклады спецслужб.
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