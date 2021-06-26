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Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в Си-Бриз, - посольство США. ФОТО

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Американский ракетный эсминец USS Ross в настоящее время направляется в Черное море, чтобы принять участие в ежегодных международных учениях Си-Бриз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в соцсети Твиттер.

"Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное моря для участия в ежегодных учениях Си-Бриз с более чем 30 странами со всего мира. Глобальное партнерство во имя мира!", - говорится в сообщении американского посольства.

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в Си-Бриз, - посольство США 01

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Павло Проценко
    В добрый путь
  • Amber
    У рашистів знову буде розрив проміжності 😅😧
  • Amber
    Саме так , маршрут той самий !
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