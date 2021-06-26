Новости

Призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма, - посольство США

2 85736
Призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма, - посольство США
В День крымскотатарского флага 26 июня посольство США в Украине призвало Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и прекратить оккупацию Крыма.

Об этом говорится в сообщении посольства в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"В День крымскотатарского флага мы чтим крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма", - сказано в сообщении посольства. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения". ДОКУМЕНТ

День крымскотатарского флага отмечается 26 июня. Впервые крымскотатарский флаг был принят первым Курултаем крымских татар в 1917 году. Восстановлен 30 июня 1991 Вторым Курултаем.

В Украине этот праздник отмечается на официальном уровне с 2010 года.

Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Боже, храни Америку!
    И Великобританию в лице эсминца дефендер тоже храни!
    И дай нам, Боже, мудрого, честного и смелого главнокомандующего-патриота.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Обязательства РФ недорого стОят, как и всегда. Там для начала нужно определить и согласовать терминологию, единицы измерения и базовые понятия - что такое "хорошо" и что такое "плохо". А прежде чем что-то согласовывать и к чему-то призывать, необходимо провести массовую принудительную психиатрическую экспертизу лишнехромосомных...
  • Ан Мур
    Дякуємо Вам за підтримку, найкращі наші друзі!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости