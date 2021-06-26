За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 205 новых случаев, выздоровели 210 человек, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки 25 июня выявлено 205 больных коронавирусом. Умер один человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"205 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. Всего за период пандемии в городе 5 187 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 235", - сообщил Кличко.

Заболели 114 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 81 человек в возрасте от 19 до 71 года. А также 6 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 4 мальчика от 1 до 14 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 16 больных коронавирусом. А также 57 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 210 человек. В целом коронавирус преодолели 204 144 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе - 39, в Днепровском - 34 и в Оболонском районе - 28 случаев", - отметил Кличко.

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